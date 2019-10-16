Благовещенск, , 10:15 — REGNUM В Тамбовском районном суде Приамурья 44-летний обвиняемый в ходе судебного заседания высказался нецензурной бранью в адрес государственного обвинителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обвиняемый в нескольких хищениях и незаконном обороне наркотиков в ходе перепалки обматерил прокурора, что было зафиксировано секретарём суда в протоколе заседания.

Следком по Амурской области в отношении грубияна возбудил уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства».

Как сообщало ИА REGNUM, пьяные обвиняемые устроили дебош в суде Бурятии.