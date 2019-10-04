Кяхта, Бурятия, , 13:14 — REGNUM В городе Кяхта в Бурятии двое обвиняемых устроили дебош прямо в зале суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии Бурятии, на судебное заседание они пришли в состоянии алкогольного опьянения.

«Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны остановила хулиганские действия правонарушителей и доставила их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что и при доставлении в полицию один из задержанных продолжил вести себя агрессивно, «оскорбляя правоохранителей, а также совершая действия непристойного характера». Тем не менее нарушители были переданы полицейским. Теперь им грозит административное по статье «мелкое хулиганство».

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