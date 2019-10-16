Красноярск, , 09:04 — REGNUM В Красноярске арестован Сергей Шмелев — ещё один подозреваемый в смертельном избиении 31-летнего спортсмена Дмитрия Сисигина.

16 октября Центральный районный суд Красноярска вынес решение об аресте Шмелева на два месяца.

Ранее на два месяца был арестован Андрей Шилов, также подозреваемый в избиении красноярца до смерти. По информации местных СМИ, Шилов является сыном депутата Емельяновского района и экс-судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, Шилов и Шмелев жестоко избили своего знакомого — Дмитрия Сисигина — после словесного конфликта по телефону. Они приехали к нему и избивали сначала на лестничной площадке, а потом в квартире. Всё это произошло в сентябре, однако задержали подозреваемых лишь в октябре — после смерти потерпевшего и после того, как в сети появилось циничное видео глумления подозреваемых над избитой жертвой.

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Возмущённые красноярцы провели 15 октября народный сход, так как считают, что одному из подозреваемых помогают влиятельные родственники.

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15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства — для более объективного и полного расследования.

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Действия полиции и регионального отделения СКР подвергнутся проверке.

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