Красноярск, , 16:13 — REGNUM Жители Красноярска, потрясённые и возмущённые информацией о смертельном избиении спортсмена двумя местными жителями, устроили народный сход у прокуратуры.

По сообщениям местных СМИ, возле здания ведомства собрались порядка 30 человек.

Читайте также: Забили до смерти и глумились на видео: история из Красноярска шокирует

«Люди хотят выразить свою позицию по поводу убийства спортсмена Дмитрия Сисигина двумя его знакомыми — Андреем Шиловым и Сергеем Шмелевым», — передаёт Ngs24.ru.

Читайте также: Скандал с избиением красноярца до смерти: в полиции идёт служебная проверка

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное избиение произошло ещё в середине сентября. Шилов и Шмелев после словесного конфликта по телефону приехали к своему 31-летнему знакомому Дмитрию Сисигину. Они избили его сначала на лестничной площадке, а затем в квартире. Но избиением дело не ограничилось. Красноярцы поглумились над избитым и сняли это на видео. При этом на их лицах была кровь жертвы. Видео попало в интернет и вызвало большой общественный резонанс. Задержали красноярцев лишь в октябре, после того, как стало известно о смерти пострадавшего в больнице.

Читайте также: В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Пользователи соцсетей указали на то, что один из подозреваемых является сыном депутата и экс-судьи. Они выразили опасения, что это поможет ему уйти от ответственности, однако в СК заверили, что никакие родственные связи не повлияют на работу ведомства.

15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о причинении смертельных травм жителю Красноярска в центральный аппарат ведомства — для более полного и объективного расследования. Выяснилось, что один из избивавших ранее был судим за мошенничество и грабёж, второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, по данным СК РФ, будут проверены действия следователей регионального управления, «не отреагировавших своевременно на тревожные сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины».

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о смертельном избиении красноярца передают в центральный аппарат СК