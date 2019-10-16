Иерусалим, , 09:05 — REGNUM В ходе рейдов в ночь на 16 октября по различным районам Западного берега реки Иордан военными Израиля было арестовано 14 палестинцев. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ночь на среду солдаты Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка Израиля — прим. ред.) арестовали на Западном берегу 14 палестинцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что все арестованные причастны к террористической деятельности и участию в массовом терроре, а также к участию в массовых беспорядках и насильственных действиях, которые были направлены как против гражданских лиц, так и против военнослужащих Израиля.

Кроме этого, уточняется, что все арестованные переведены в контрразведку для допросов.