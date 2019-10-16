Ташкент, , 08:34 — REGNUM Вынужденная посадка аэробуса А-330 компании «Аэрофлот», следовавшего из Дели в Москву, произошла в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает 16 октября «Sputnik Таджикистан».

Самолет приземлился до завершения маршрута из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. К лайнеру направили бригаду медиков.

Посадка произошла в в 7:19 по местному времени (5:19 мск). Самолет вылетит в Москву по готовности, пояснили в аэропорту Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 октября в Самаре экстренно сел лайнер Uzbekistan Airways, следовавший из Ферганы в Москву. Причиной также стало плохое самочувствие одного из находившихся на борту.

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