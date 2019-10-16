Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM Убийцы 27-летней Ксении Каторгиной будут сурово наказаны. Это следует из комментария пресс-секретаря свердловского областного главка ИВД Валерия Горелых.

«Ауди Q5 и ее молодая и красивая хозяйка отныне им будут приходить в кошмарных снах. Неотвратимости наказания им не избежать», — заявил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина пропала 10 октября в Екатеринбурге. Вечером, после работы, она поехала на Уралмаш показывать свою машину возможным покупателям. «Ауди» она хотела продать и оплатить часть ипотеки.

Автомобиль затем нашли в Челябинске у перекупщика. Сам он рассказал, что его продала девушка, похожая на пропавшую, с её паспортом и правами. Её сопровождали двое мужчин.

В салоне автомашины нашли следы крови. 14 октября был задержан один из подозреваемых в преступлении, а 15-го поймали ещё двоих. Все они родились в Челябинской области.

Также 15 октября в техническом колодце в Екатеринбурге нашли тело Ксении. 18 октября девушку похоронят в Каменске-Уральском.

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