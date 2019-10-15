Киров, , 20:31 — REGNUM В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции. Об этом говорится в выводах экспертизы, опубликованной во вторник, 15 октября, на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Смертельная авария произошла 13 июля. Шестилетний Ваня из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.

Родственники ребенка жалуются, что за три месяца, прошедшие с момента аварии, виновника так и не задержали. Через месяц после ДТП им предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола.

По словам матери погибшего ребенка Натальи Бучневой, полицейский, сбивший мальчика, все еще работает в полиции, и не связывался с его семьей. Всеми делами занимается отец ребенка, ее бывший муж, так как он живет рядом. Женщина отметила, что виновник аварии.

«Я его даже в глаза не видела, этого водителя, не знаю, кто такой», — сказала Наталья Бучнева.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Проводятся дополнительные экспертизы, с которыми впоследствии будут ознакомлены родители ребенка. В СК пообещали, что все «будет сделано в сроки».

Напомним, ранее общественный резонанс вызвала аналогичная история с «пьяным мальчиком», произошедшая произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего у силовиков появилась версия о фальсификации результатов.

Напомним, 5 ноября 2017 года Ольгу Алисову осудили на три года колонии.

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