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Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Общество

Ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ

Москва, 21 мая 2019, 10:17 — REGNUM  Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе. Об этом 21 мая сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Клейменов, который проводил судмедэкспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года, приговорен к 10 месяцам исправительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года Ольга Алисова сбила ребенка в жилой зоне в Балашихе. После столкновения Алисова заявила, что сбитый ею шестилетний мальчик был пьян. В результате экспертизы судмедэксперт Михаил Клейменов установил, что в крови ребенка на момент ДТП было якобы 2,7 промилле алкоголя.

Однако после тщательного расследования выяснилось, что Клейменов произвел изъятие образца крови погибшего ребёнка ненадлежащим образом.

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