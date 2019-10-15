Кореновск, , 16:54 — REGNUM Два человека пострадали в результате вспышки газовоздушной смеси в жилом трёхэтажном доме в городе Кореновске Краснодарского края. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в 12:12 мск на улице Школьной в городе Кореновске. Вспышка газовоздушной смеси произошла при проведении монтажных работ при плановой замене газового счётчика в квартире жилого дома.

В результате происшествия два человека получили ожоги второй степени. В доме были выбиты три окна, повреждений несущих конструкций здания не произошло.

Специалисты обследовали газовое оборудование на герметичность и приняли решение не прерывать газоснабжение дома. Опасности для жильцов нет, причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственное управление следственного комитета РФ по региону проведёт проверку по факту инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем в результате хлопка газа в жилом пятиэтажном доме в Чите.

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