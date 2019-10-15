Ростов-на-Дону, 15 октября 2019, 14:34 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области пограничники задержали браконьеров с крупным уловом. Об этом сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.
Инцидент произошёл в районе хутора Чумбур-Коса в 600 метрах от береговой линии Азовского моря. При задержании нарушители пытались скрыться от преследования. Злоумышленники выловили ценные породы рыб на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях.