Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM На трассе Ростов-на-Дону — Одесса сотрудники Южного таможенного управления задержали гражданина Украины. Оборудовав автомобиль тайниками, мужчина пытался вывезти строительные материалы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 15 октября.

Автомобиль был задержан в пункте пропуска Весело-Вознесенка. Тщательный досмотр выявил строительные, хозяйственные и электромонтажные инструменты, а также комплектующие к ним.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников».