Красноярск, , 12:07 — REGNUM Жители Красноярского края в связи с установившейся в октябре тёплой погодой начали выжигать сухую траву, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в ГУ МЧС по краю, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на тушение горящей сухой растительности 13 раз.

Организована работа 103 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. В их состав вошли 244 человека и 103 единицы техники. В ходе рейдов было возбуждено восемь административных дел.

В ближайшие сутки в Красноярском крае прогнозируется пожарная опасность I—II , местами III класса, уточнили в МЧС, ссылаясь на данные синоптиков. Высокая пожарная опасность IV класса прогнозируется в Емельяновском, Идринском и Шарыповском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области пал сухой травы перешёл на дома. Посёлок сумели отстоять от травяного пожара.

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