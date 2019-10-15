Красноярск, 15 октября 2019, 12:07 — REGNUM Жители Красноярского края в связи с установившейся в октябре тёплой погодой начали выжигать сухую траву, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в ГУ МЧС по краю, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на тушение горящей сухой растительности 13 раз.
Организована работа 103 патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп. В их состав вошли 244 человека и 103 единицы техники. В ходе рейдов было возбуждено восемь административных дел.
В ближайшие сутки в Красноярском крае прогнозируется пожарная опасность
Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области пал сухой травы перешёл на дома. Посёлок сумели отстоять от травяного пожара.
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