Новосибирск, , 13:43 — REGNUM Пожарным, лесникам и властям удалось снять угрозу перехода огня на жилые дома в посёлке Тихомировский, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, ранее пал сухой травы частично перешёл на строения посёлка Тихомировский Чулымского района Новосибирской области, из-за чего загорелись три заброшенных строения и один частный дом.

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«Возгорание травы локализовано на площади более пяти га, построек — на площади около 100 кв. м. В 14:57 (время местное) 14 октября с места доложили о локализации. На месте ведётся проливка, также организована работа по установлению причины и виновников пожара», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка с природными пожарами. В ряде районов региона введён особый противопожарный режим.