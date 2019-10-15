Афины , , 10:02 — REGNUM В результате столкновения между мигрантами на греческом острове Самос пострадали по меньшей мере три человека, об этом 15 октября сообщает Al Arabia.

По данным правоохранительных органов, столкновения вспыхнули между группами мигрантов из Сирии и Афганистана. В результате беспорядков в лагере для беженцев в городе Вати вспыхнул пожар. В настоящее время его удалось потушить.

«Половина из 6 тыс. мигрантов, проживающих в лагере для беженцев — женщины и дети. Этот кошмар должен прекратиться», — говорится в заявлении благотворительной организации MSF

Напомним, в лагерях островной части Греции в настоящее время проживает порядка 32 тыс. мигрантов. Правозащитники отмечают, что люди проживают в условиях антисанитарии, кроме того, лагеря переполнены, поэтому здесь возрастает уровень социальной напряженности зачастую перетекающей в насилие.