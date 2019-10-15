Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Предполагаемые убийцы пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. задержаны. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, такую информацию приводит издание «Новый день». Оно ссылается на свои источники в правоохранительных органах.

Официальных комментариев о поимке подозреваемых пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября девушка поехала показывать свою машину потенциальным покупателям и пропала. Её автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске. В салоне обнаружили следы крови.

По словам перекупщика, к нему продавать машину приехали цыгане и девушка, похожая на пропавшую. С собой у неё были права и паспорт пропавшей.