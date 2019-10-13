Винница, Украина, , 09:15 — REGNUM Один человек погиб, двое получили травмы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Винницкой области на Украине. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований страны.

Авария произошла поздно вечером 12 октября, столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia и Audi 80. По предварительным данным, автомобилем Skoda Octavia управлял сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi 80.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры, находившиеся в автомобиле Audi 80. Троих пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами, один из них скончался.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть потерпевших. Санкции статьи предусматривают наказание от трёх до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на длительный срок.

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