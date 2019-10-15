Якутск, , 06:24 — REGNUM В Якутии идёт расследование уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в ходе исполнения госконтракта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

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В 2017 году минимущества и земельных отношений Якутии и центр технического учёта и технической инвентаризации заключили государственный контракт на выполнение кадастровых работ на 577 земельных участках. Сумма контракта — 18,5 млн рублей, которые по результатам подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ подрядчик получил в полном объёме.

В ходе следствия выяснилось, что подрядчик не выполнил работы по 67 земельным участкам на 1,5 миллиона рублей. Проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего заместителя главы Якутска Василия Гоголева обвиняют в получении взятки в 114 млн рублей от предпринимателя Георгия Карамзина за выдачу разрешения на увеличение этажности жилого дома.