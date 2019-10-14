Махачкала, 14 октября 2019, 23:01 — REGNUM Три человека были госпитализированы в Дагестане с подозрением на заражение сибирской язвой, два из них подтверждены. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Два жителя села Новокули были госпитализированы 12 октября, ещё один был доставлен в больницу 13 октября. У всех троих было подозрение на заражение сибирской язвой.
На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» был подтверждён у двоих заболевших. Третий пациент находится под наблюдением врачей.
Все трое были доставлены в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших, как отмечают врачи, соответствует средней степени тяжести, жизни пациентов ничто не угрожает.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 191 почвенном очаге сибирской язвы, которые были зафиксированы в Казахстане. Вакцинация против этой болезни охватила 2 159 человек.
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