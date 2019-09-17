Нур-Султан, 17 сентября 2019, 15:07 — REGNUM На территории Джамбульской области Казахстана зафиксирован 191 почвенный очаг сибирской язвы, сообщает 17 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональное управление здравоохранения.

Микрофотография бацилл сибирской язвы
Микрофотография бацилл сибирской язвы

В ведомстве уточнили, что с очагов были взяты на исследование около одной тысячи проб почвы, но возбудители сибирской язвы не были обнаружены. Вместе с тем, была проведена прививка против этого заболевания с охватом в 2 159 человек.

Напомним, 12 сентября в областную детскую инфекционную больницу в Таразе поступило четверо больных из Джамбульского и Жуалынского районов. После лабораторных исследований у пациентов подтвердился диагноз «сибирская язва».

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