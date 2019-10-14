Джакарта, , 12:42 — REGNUM Ряд государственных должностных лиц в Индонезии, включая министра по вопросам морской политики Лухута Бинсара Панджаитана, навестили министра безопасности страны Виранто в центральном военном госпитале в Джакарте, сообщает Kompas.

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Виранто идет на поправку. Известно, что политик уже может вставать и немного ходить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на министра безопасности Индонезии Виранто было совершено нападение, в результате которого он получил ранения и был доставлен в больницу.

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