Белгород, , 12:36 — REGNUM Следственный комитет по Белгородской области начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Белгороде, сообщили 14 октября в пресс-службе ведомства. В строительной фирме, где работал мужчина, изъята и исследуется документация по технике безопасности.

По предварительным данным, 11 октября около 10:00 с девятого этажа строящегося дома по улице Есенина упал 49-летний рабочий. От полученных травм он скончался на месте.

В региональном Следственном комитете устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.