Абакан, , 11:14 — REGNUM Два лесных пожара потушили в Хакасии в минувшие выходные (12−13 октября), сообщили ИА REGNUM 14 октября в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Пожар в Туимском лесничестве около деревни Половинка Ширинского района тушили более двух суток, используя тяжёлую технику. Очаг удалось ликвидировать 12 октября на площади 26 га.

Ещё один пожар произошёл в Абазинском лесничестве. Его потушили в самом начале на площади 0,01 га. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнём местных жителей.

Что касается Туимского лесничества, на его территорию огонь перешёл с полей.

Всего с начала сезона в Хакасии произошло 25 лесных пожаров на площади 442 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 14 октября действует один лесной пожар площадью 5 га.

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