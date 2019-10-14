Красноярск, , 10:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили четыре лесных пожара на площади 26 га в Емельяновском, Тасеевском и Ужурском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в региональном министерстве лесного хозяйства.

Борьба с лесным пожаром 24.mchs.gov.ru

В тушении принимали участие более 60 человек, 14 единиц техники, работали шесть воздушных судов.

По данным Лесопожарного центра, по состоянию на 11:00 (местное время) 14 октября в регионе действует один лесной пожар площадью 5 га — в Березовском районе. В минлесхозе заверили, что возгорание не угрожает населённым пунктам.

Причины пожаров — действия местного населения и переход огня с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае октябрь начался без лесных пожаров.

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