Южно-Сахалинск, , 10:58 — REGNUM При ремонте дороги в Южно-Сахалинске рабочие 14 октября нашли металлический предмет, похожий на мину. На место были вызваны сапёры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Предположительно обнаруженная мина долго лежала в земле, при обследовании сапёры установили, что это противотанковая мина без взрывателя. Опасности она не представляет. Мину убрали и дорожные работы продолжились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге хозяйка квартиры в доме по Новоизмайловскому проспекту нашла ручную гранату без запала, но содержала взрывчатое вещество. Её вывезли на полигон для устранения.