Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Жительница Санкт-Петербурга во время уборки в подсобном помещении в квартире дома №35 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе нашла предмет, похожий на ручную гранату.

Граната, найденная в кладовке в Петербурге ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Прибывшие по вызову взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это и есть советская ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Граната была без запала, но содержала взрывчатое вещество и имела следы коррозии.

«В связи с возможной опасностью находки жильцы квартиры были эвакуированы», — отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Представляющий опасность боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН с соблюдением мер предосторожности на специализированный полигон для уничтожения.

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