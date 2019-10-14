Екатеринбург, 14 октября 2019, 09:49 — REGNUM Из Японии не может выбраться группа из 16 российских туристов из Екатеринбурга. Об этом заявил один из пострадавших Андрей К. в социальной сети «ВКонтакте».
По словам туриста, из-за разбушевавшегося тайфуна авиакомпания Japan Airlines отменила свой рейс 12 октября. В течение двух суток российские граждане пытались узнать, когда возобновятся полёты, но им так и не ответили.
Кроме того, авиакомпания никак не компенсировала простой — туристы вынуждены «спать на чемоданах» в аэропорту.
Напомним, ранее в Таиланде задержали туриста из Екатеринбурга. Он попытался подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов». Екатеринбуржца уже выпустили под денежный залог.
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