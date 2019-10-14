Новосибирск, , 09:38 — REGNUM В Новосибирской области на прошедших выходных из горящих домов пожарные эвакуировали 42 человека, в том числе трёх детей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Всего за два дня на территории области произошло 30 бытовых пожаров. Все они случились ночью.

Так, 13 октября в Первомайском районе произошёл пожар в одной из квартир жилого 14-этажного дома. 14 октября в городе Обь пожарные спасали людей из пятиэтажного жилого дома, где в подвале загорелся строительный мусор. В тот же день огонь вспыхнул в пятиэтажке в Бердске.