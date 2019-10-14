Ташкент, , 09:30 — REGNUM В ходе оперативного мероприятия Служба государственной безопасности (СГБ) в Ферганской области Узбекистана предотвращен вывоз из страны уникального экземпляра издания священной книги Коран, сообщает агентство Podrobno.uz.

Стоимость рукописной книги с позолоченными страницами, имеющей почти пятивековую историю и написанной в стиле Самаркандской школы каллиграфии, составляет около 150 тысяч долларов.

«Житель Бухары 49-летний Фаррух Шарапов привез Коран в Ферганскую область, где встретился со своим знакомым, проживающим в Коканде, и попросил его помочь в реализации ценной книги. Они нашли покупателя из соседнего Кыргызстана, встретились с ним в чайхане на территории села «Чимён» Ферганской области, граничащего с Киргизией», — говорится в сообщении.

Согласно договоренности, после получения 150 тысяч долларов Фаррух Шарапов должен был доставить книгу в Киргизию окольными путями.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.