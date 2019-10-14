Ташкент, 14 октября 2019, 09:30 — REGNUM В ходе оперативного мероприятия Служба государственной безопасности (СГБ) в Ферганской области Узбекистана предотвращен вывоз из страны уникального экземпляра издания священной книги Коран, сообщает агентство Podrobno.uz.
Стоимость рукописной книги с позолоченными страницами, имеющей почти пятивековую историю и написанной в стиле Самаркандской школы каллиграфии, составляет около 150 тысяч долларов.
Согласно договоренности, после получения 150 тысяч долларов Фаррух Шарапов должен был доставить книгу в Киргизию окольными путями.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.