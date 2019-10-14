Омск, , 09:27 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по факту ухода из дома 17-летней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в областном следственном управлении СКР.

Жительница посёлка Русская Поляна 12 октября обратилась в полицию и сообщила, что 11 октября её дочь ушла из дома.

Девушку нашли, она гостила у своей подруги в Омске. Выяснилось, что ранее она неоднократно уходила из дома.

«В ходе проверки будут установлены причины её ухода и условия жизни и воспитания», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ведутся поиски 27-летней женщины, которая пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль.

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