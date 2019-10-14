Гома, Конго, , 09:06 — REGNUM Экс-президент ДР Конго Жозеф Кабила выразил соболезнования действующему президенту страны Феликсу Чисекеди и всем родственникам жертв крушения Ан-72. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, соболезнования были опубликованы на официальной странице политической коалиции Кабилы в Твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Антонов Ан-72, направлявшийся из Гомы в столицу страны, Киншасу, пропал с радаров вечером в четверг, 10 октября, через час после отправления. К настоящему моменту были обнаружены обломки самолета, однако местоположение тел погибших до сих пор неизвестно.