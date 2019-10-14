Владивосток, , 07:12 — REGNUM Почти два часа пришлось потратить огнеборцам на тушение пожара в многоэтажном доме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме поступило на пульт дежурного в 18:35 по местному времени 13 октября.

Прибывшим пожарным пришлось организовать эвакуацию жителей — всего из горящего здания было эвакуировано 40 человек.

Площадь пожара составила 150 кв. м. В течение двух часов огнеборцам удалось погасить пламя.

Как сообщало ИА REGNUM, с горящей плавбазы «Пётр Житников» было эвакуировано 400 человек. Помещения судна выгорели на 100%.