Южно-Сахалинск, , 08:31 — REGNUM На плавбазе «Петр Житников», приписанной к порту Владивосток, которая находилась в акватории Тихого океана возле острова Итуруп Сахалинской области, в ночь на 24 сентября разгорелся пожар. На борту находилось 419 человек. Для их эвакуации была организована спасательная операция, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В настоящее время эвакуация завершена, погибших и пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Пресс-служба прокуратуры также сообщает, что по факту происшествия проводится проверка, к которой привлечены эксперты морского Ространснадзора и прокуроры Сахалинской области.