Новоалтайск, Алтайский край, , 05:05 — REGNUM Закрытие единственного родильного отделения в Новоалтайске (Алтайский край), который обслуживал не только город, но и три близлежащих района с населением более 200 тысяч человек, вновь стало поводом для проведения митинга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, накануне, 13 октября, в нём приняли несколько десятков человек. Требования собравшихся по большей части были далеки от политики, местные жители требовали вернуть их «аистов».

"Если мы сегодня не отстоим роддом, то завтра они возьмутся за закрытие городской больницы, а послезавтра эти паразиты возьмутся за реформу в сфере образования», считает депутат-коммунист Новоалтайского городского собрания Дмитрий Гришин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре власти региона объявили о закрытии родильного отделения Новоалтайской городской больницы, пояснив это низким качеством оказываемых услуг и небольшой загрузкой. Однако медики, в том числе бывший бывший главный врач данного медицинского учреждения, хирург высшей категории Александр Шихов уверяют, что число принятых родов сократилось потому, что скорая помощь перестала возить туда пациентов, а истинная причина закрытия связана с открытием в Барнауле на федеральные средства перинатального центра ДАР.

«Проблемы нашего роддома начались семь лет назад. За это время из больницы были выдавлены четыре анестезиолога-реаниматора высшей категории, которые нашли работу в Барнауле и Москве. Некоторые другие специалисты были переманены в перинатальный центр ДАР, и поэтому говорят, что в нашей больнице нет никаких кадров, хотя наша городская больница всегда была школой передового опыта», — поясняет ранее Шихов.

По его словам, закрывать новоалтайский роддом опасно, так как это единственное на многие километры родовспомогательное учреждение, расположенное на правом берегу Оби, и в случае серьёзных ЧС последствия могут быть непредсказуемые. Также бывший главврач отметил, что уже давно понятие «оптимизация» считает самым настоящим матерным словом.

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