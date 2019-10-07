Новоалтайск, Алтайский край, , 07:58 — REGNUM Ситуацию с закрытием родильного отделения в Новолтайской городской больнице прокомментировал бывший главный врач данного медицинского учреждения, хирург высшей категории Александр Шихов. Он уверяет, что число принятых родов сократилось потому, что скорая помощь перестала возить туда пациентов. Интервью с ним опубликовано в группе «Коммунисты Новоалтайска» в «ОК».

Прежде всего, эксперт напомнил, что Новоалтайский роддом является не городским, а межрайонным, соответственно, в зону его обслуживания попадает не 70, а 250 тысяч населения.

«Проблемы нашего роддома начались семь лет назад. За это время из больницы были выдавлены четыре анестезиолога-реаниматора высшей категории, которые нашли работу в Барнауле и Москве. Некоторые другие специалисты были переманены в перинатальный центр ДАР, и поэтому говорят, что в нашей больнице нет никаких кадров, хотя наша городская больница всегда была школой передового опыта.

Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова. Она давно любит нашу больницу и неравнодушна к ней. После закрытия нашего роддома следующим кандидатом на закрытие будет краевое отделение урогинекологии, которое было создано в нашей больнице. К нам приезжали со всей Сибири, делалось по 30 сложных операций в неделю. Барнаулу такие и не слились никогда. Теперь урезали объем помощи, операций проводят единицы. Это делается затем, чтобы выдавить людей в одну из платных больниц Барнаула, берут от 40 до 80 тысяч рублей», — пояснил засуженный врач России Александр Шихов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в региональном минздраве закрытие роддома в Новоалтайске объясняют малым количеством родов, низким качеством оказания медицинской помощи и отсутствием специалистов. Однако многие медики с ним не согласны, они уверяют, что некоторых вынудили уволиться. История эта получила широкий общественный резонанс и дошла до депутата Госдумы от Алтайского края Сергея Шаргунова.

И тем не менее в конце прошлой недели стало известно, что в роддоме уже закрылись все помещения родильного отделения, а на тот случай, если будет необходимость принять роды, это сделают в хирургическом отделении.

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