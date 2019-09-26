Биробиджан, , 08:22 — REGNUM Единовременную помощь начали получать жители подтопленных районов Еврейской автономной области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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680 гражданам, постоянно проживающим в подтопленных населённых пунктах, перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. В последующем по 10 тыс. рублей будут перечислены ещё 194 гражданам. По 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости материальную помощь получат 92 гражданина, сказано в пресс-релизе областного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане, пострадавшие от паводка в ЕАО, но не прописанные в этих районах, обратились за справедливостью в судебные инстанции.