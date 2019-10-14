Пекин, , 04:18 — REGNUM Никаких вторичных происшествий после землетрясения магнитудой 5,2 в городе Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, зафиксировано не было, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

По данным на 13:00 по местному времени 13 октября 66 человек были переселены в безопасное место. Жертв или пострадавших не зафиксировано. Местные власти инициировали экстренное предупреждение уровня IV по горячим следам после землетрясения. Тем не менее, были зафиксированы два небольших афтершока.

Вероятность землетрясений магнитудой 5,0 и выше в указанном районе в ближайшее время является очень низкой, сообщил исследователь Китайского сейсмологического центра Цзян Хайкунь.

Напомним, что землетрясение произошло в уезде Бэйлю города Юйлинь в 22:55 по местному времени 12 октября. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 22,18 градуса северной широты и 110,51 градуса восточной долготы.

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