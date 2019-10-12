Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM Пассажирский автобус попал в ДТП на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области утром 12 октября. Пострадали семь пассажиров, в том числе 10-летний ребёнок, сообщили ИА REGNUM в Управлении ГИБДД по Петербургу и области.

Около 10:10 мск на 119 км трассы произошло столкновение двух транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении: цементовоза «Шакман» и автобуса «Неман».

В автобусе в момент ДТП находилось 24 человека. Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.