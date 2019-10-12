Талица, Свердловская область, , 07:30 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла ночью 12 октября. В 01:30 по местному времени автомобиль «ВАЗ-21 093» на дороге из Байкалово в Талицу врезался в дорожное ограждение, вылетел с дороги и загорелся. В салоне находились водитель и два пассажира. Все погибли на месте ДТП.

На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дороге под Екатеринбургом в результате ДТП погиб человек. По уточнённой информации ещё пять получили травмы, в том числе двое детей.

Читайте также: В результате ДТП под Екатеринбургом погиб один человек, пострадали семеро

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовик наехал на группу пешеходов в Пензенской области, есть жертвы