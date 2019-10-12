Екатеринбург, , 07:10 — REGNUM В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля. Как сообщает информационный портал Е1, это произошло вечером 10 октября и с тех пор телефон пропавшей недоступен.

На данный момент женщину (у неё есть маленькая дочь) разыскивают волонтёры поисковых отрядов. По их информации женщина продавала свой автомобиль Audi Q5 и должна была встретиться с покупателем на Уралмаше. Также вечером 11 августа появилась информация о том, что машину молодой женщины обнаружили у перекупщиков.

Сообщаются также приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые длинные волосы. Особые приметы: шрам на шее и татуировка на бедре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашёлся подросток из Ревды. Он приехал в гости к бабушке и потерялся после того, как отправился гулять по городу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге нашёлся 13-летний подросток из Ревды