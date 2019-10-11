Демократическая Республика Конго, , 15:17 — REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-72, пропавший с радаров 10 октября в восточной части Демократической Республики Конго, потерпел крушение. Обломки воздушного судна были найдены в провинции Маниема на востоке страны. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает издание Jeune Afrique.

«Обломки самолёта были найдены в 40 километрах от Пуниа, провинция Маниема», — уточнил советник президента ДР Конго Феликса Чисекеди по стратегическим вопросам Видие Тшиманга. — На данный момент все, что мы знаем, это то, что на борту самолёта находились восемь человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-72 с восемью людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, пропал с радаров на востоке ДР Конго.

Известно, что самолёт вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 по местному времени 10 октября и через три часа должен был приземлиться в Киншасе. Однако через 59 минут после взлёта воздушное судно потеряло связь с центом управления.

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