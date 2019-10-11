Манчестер, Великобритания, , 15:21 — REGNUM Неизвестный мужчина с холодным оружием совершил нападение на людей возле торгового центра (ТЦ) в Манчестере. Об этом 11 октября сообщает газета Manchester Evening News.

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«По сообщениям экстренных служб, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере четыре человека», — говорится в сообщении издания.

Также в нем отмечается, что на данный момент не ясно есть ли погибшие в результате произошедшего.

Кроме этого уточняется, что подозреваемый был задержан прибывшими на место нападения полицейскими. Другие подробности произошедшего не сообщаются, из здания ТЦ эвакуированы все люди.

Отметим, ранее в населенном пункте Паша Бунар в Тузланском кантоне Боснии и Герцеговины произошел теракт, в результате которого погибла супружеская пара и был ранен ребенок.