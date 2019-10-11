Новосибирск, , 14:14 — REGNUM Новосибирский посёлок Клубничный пришлось отстаивать от огня, который подобрался буквально к забору участков на окраине, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«Пожар обнаружила сельский староста Наталья Акименко. Она сообщила в местную администрацию. К месту незамедлительно направили патрульно-маневренные группы, привлекли жителей. На помощь приехал пожарный расчёт», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, горела сухая трава на площади 3 гектаров. Совместными усилиями властей, жителей и пожарных природный пожар удалось ликвидировать и не допустить переход огня на жилые дома.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для снижения пожароопасной обстановки в Новосибирской области приняты повышенные меры безопасности, мобилизованы все силы и средства на тушение возгораний. В отдельных районах планируется ввести особый противопожарный режим. С начала октября в регионе ликвидированы более 150 термоточек, большинство из них — возгорание сухой травы.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирскую область готовят к введению особого противопожарного режима