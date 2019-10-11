Чаа-Хольский район, , 12:47 — REGNUM Правоохранители в Туве задержали 21-летнего водителя, скрывшегося после совершения ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 утром 9 октября выехал на встречную полосу дороги в Чаа-Хольском районе, после чего не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате на месте скончался 32-летний пассажир.

Сам виновник аварии с места происшествия скрылся. Как позже выяснилось, у него не было даже водительских прав. Молодой человек был задержан 11 октября и помещён в изолятор. Против него возбуждено уголовное дело.

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