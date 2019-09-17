Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии легковой автомобиль «Тойота Карина» столкнулась с большегрузом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 19-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате погибли он сам и его 20-летняя пассажирка.

«По предварительным данным, молодые люди не были пристёгнуты ремнями безопасности», — отметили правоохранители.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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