Волгоград, , 12:47 — REGNUM В Волгоградской области сотрудники регионального УФСБ задержали мужчину, предлагающего взятку оперативному сотруднику управления, сообщили 11 октября в пресс-службе ведомства. Деньги предназначались за помощь в получении разрешений на временное проживание иностранцев, которые выдают органы внутренних дел.

Подозреваемый собирался на регулярной основе платить сотруднику УФСБ. 44-летнего мужчину задержали с поличным, когда он собирался передать оперативнику 100 тысяч рублей.

За дачу взятки в крупном размере возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.