Абакан, , 12:11 — REGNUM В Хакасии горноспасатели ликвидировали возгорание на шахте «Абазинская». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Пожар на шахте произошёл утром 11 октября — загорелся силовой кабель на глубине 200 м. Предварительная причина — короткое замыкание. Пострадавших нет, всех горняков — 59 человек — эвакуировали.

С огнём боролись десять горноспасателей отдельного военизированного горноспасательного поста ВГСО МЧС России и вспомогательная горноспасательная команда в составе четырёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 10 октября в Хакасии обрушилась горная порода на шахте «Северная». Пострадал проходчик, его госпитализировали. Проводится доследственная проверка.

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