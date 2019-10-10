Абакан, , 12:01 — REGNUM По факту происшествия на шахте в Хакасии проводится доследственная проверка. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, информация об инциденте поступила следователям 10 октября.

Авария произошла на ОАО «Коммунаровский рудник» в Ширинском районе, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, 10 октября на шахте «Северная» обрушилась горная порода. Пострадал проходчик, его госпитализировали в больницу с ушибами и возможными переломами.

Следователь уже выехал на место аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области после смерти проходчика на «шахте Сибирская» возбуждено дело.

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