Горно-Алтайск, , 10:57 — REGNUM В органы внутренних дел Республики Алтай с начала года поступило 281 заявление о безвестном исчезновении граждан. Как сообщили ИА REGNUM в МВД, в 272 случаях человека удалось найти, ещё 9 числятся без вести пропавшими до сих пор.

Отмечается, что в последнее время к поисковым мероприятиям активно подключается волонтёры из числа местных жителей.

В частности, совместно с добровольцами в настоящее время ищут 29-летнего жителя Горно-Алтайска, который пропал после того, как вечером 30 сентября ушёл с туристической базы «Тавдинские пещеры». Поисковики прочесали лесную местность, зона поиска составила более 4 километров, однако пока какой-либо информации получить не удалось.

В МВД напоминают, что успешность розысков человек зависит, прежде всего, от своевременного информирования об исчезновении.

«Время — самый критический фактор, который влияет на исход поисков. По статистике именно первые 48 часов являются определяющими успех поиска», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Пропавшего без вести ребёнка на Алтае ищут 70 человек