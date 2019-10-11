Всеволожск, Ленинградская область, , 09:11 — REGNUM Молодой человек получил смертельную травму от электропоезда в районе железнодорожного перегона ст. Бернгардовка — ст. Всеволожская во Всеволожском районе Ленинградской области.

Пригородная электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в транспортной полиции, трагедия произошла 10 октября в 19:50 мск. Электричка следовала из Санкт-Петербурга в Невскую Дубровку.

Полицейские установили, что погибшему юноше 20 лет, он был жителем города Всеволожск, учился в университете.

«В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

По данным ОЖД, с января по август текущего года в зоне движения поездов пострадало 155 граждан, 108 из них погибли. 15 несчастных случаев из общего числа произошли с несовершеннолетними, 8 детей получили смертельные травмы, несовместимые с жизнью. Более половины происшествий на территории Октябрьской железной дороги зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.